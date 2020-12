Najnowszy sondaż IBRiS dla WP. Ekspert: "To nie czas na pójście pod prąd"

Od poniedziałku 28 grudnia w kraju zaczynają obowiązywać nowe obostrzenia . Polacy w sondażu IBRiS przeprowadzonym na zlecenie WP wypowiedzieli się o tym, czy zamierzają się do nich zastosować. Chodzi m.in. o Sylwestra.

Okazuje się, że aż 77,2 proc. badanych zamierza przestrzegać w pełni zasad nowych obostrzeń. 16,3 proc. zastosuje się do nich, ale "tylko częściowo". 3,4 proc. nie będzie przestrzegać nowych obostrzeń "w ogóle".

- Osobiście cieszę się z tych wyników. To dowód na to, że społeczeństwo w zdecydowanej większości ma świadomość, iż tylko solidarność pozwoli nam szybko unormować sytuacje. To nie czas na pójście pod prąd i eksponowanie swojej antysystemowości - mówi Wirtualnej Polsce dr Bartłomiej Machnik, dyrektor Instytutu Badawczego Collegium Humanum.