Koronawirus w Polsce. Nowe obostrzenia jutro wchodzą w życie [LISTA]

Nowe ograniczenia będą obowiązywały od 28 grudnia do 17 stycznia.

Nowe obostrzenia:

- Bezwzględny zakaz działania hoteli i ośrodków wypoczynkowych . Do tej pory rząd dopuszczał działalność tego typu przedsiębiorstw, pod warunkiem, że obsługiwały one jedynie wyjazdy służbowe. Branża hotelarska wykorzystała tę furtkę, żeby nie splajtować. Teraz nawet takie podróże będą zakazane.

- Zamknięte dyskoteki. Nowe rozporządzenie zakazuje prowadzenia przez przedsiębiorców oraz inne podmioty dyskotek i klubów nocnych lub działalności, która polega na udostępnieniu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni, z wyłączeniem sportowych klubów tanecznych.

Do rozporządzenia dopisano też zakaz prowadzenia "działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej" - chodzi tu o sauny, solaria i gabinety masażu.

Rozporządzenie to wprowadza zakaz działalności związanej z eksploatacją automatów do gier hazardowych na monety oraz kasyn, z wyłączeniem kasyn internetowych. Ma to dotyczyć również tej działalności prowadzonej w ramach usług hotelarskich.