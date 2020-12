Ferie zimowe, wyjazd w góry? Oni znaleźli na to sposób. "SMS od cioci"

Ferie zimowe w tym roku wyjątkowo odbędą się w jednym terminie dla wszystkich województw - od 4 do 17 stycznia. A to dlatego, że z założenia na nie i tak nie pojedziemy. Branża hotelarska została bowiem zamknięta do połowy stycznia. Decyzją rządu do 17 stycznia dla turystów nie działają hotele i pensjonaty. Wyjątków jest niewiele.