Nowe obostrzenia. Minister zdrowia: Hotele i pensjonaty będą zamknięte do 17 stycznia. Maseczki być może zostaną z nami na stałe

- Na jakiej podstawie my w tej chwili mamy poluzować te obostrzenia, jeżeli jesteśmy na 7 miejscu na świecie pod względem liczby zgonów na milion mieszkańców? - wyraził swoje zdziwienie dziennikarz.

Dziennikarz skomentował, że liczba zachorowań stabilizuje się, zdaniem rządu, prawdopodobnie tylko dlatego, że przeprowadzanych jest obecnie mniej testów. Kiedyś robiliśmy 83 tys. dziennie i wtedy mieliśmy co trzeci test pozytywny, a teraz zmniejszyliśmy liczbę testów do 50 tys.

Adam Niedzielski uznał jednak, że mniejsza liczba wykonywanych testów wynika z tego, że do lekarzy zgłasza się mniej osób z objawami, ponieważ za kierowanie na testy odpowiedzialni są lekarze POZ. Zdaniem ministra to nie rząd decyduje o zmniejszeniu liczby testów.

Nowe obostrzenia. Polacy nie wyjadą na ferie

Minister zdrowia potwierdził decyzję rządu dotyczącą wspólnego terminu ferii zimowych dla wszystkich województw. Dni wolne od zajęć przypadną w okresie od 4 do 17 stycznia.

Czy to oznacza, że branża hotelarska nie może liczyć w najbliższym czasie na powrót do pracy? - pytał Mazurek. Niedzielski odpowiedział, że zgodnie z decyzją rządu do 17 stycznia zamknięte będą wszystkie hotele i pensjonaty.