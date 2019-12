WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze wybory parlamentarne + 2 sondażnewsroom oprac. Anna Kozińska 2 godziny temu Sondaż dla programu WP #Newsroom. Dzisiaj PiS też by wygrał Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, wygrałby je PiS - wynika z sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badań Spraw... Rozwiń Gdyby wybory parlamentarne odbyły … Rozwiń Transkrypcja: Gdyby wybory parlamentarne odbyły się także w tą niedzielę - spójrzmy na wyniki tego badania. Prawo i Sprawiedliwość zdobywa 39% głosów. Koalicja Obywatelska 28%. Lewica to jest 16%. Konfederacja prawie 10 i Polskie Stronnictwo Ludowe - 7. To jest dobry wynik Prawa i Sprawiedliwości? Patrząc na to, mam wrażenie, że PiS płaci cenę za Mariana Banasia, za wojnę o sądy, za trudny początek tej kadencji. Moim zdaniem to są dwie rzeczy. Pierwsza, to jest deklarowana frekwencja, która jest niższa niż ta w wyborach. Około 5, 6 punktów procentowych. Znaczy, że ta mobilizacja jest trochę mniejsza. Po drugie, wydaje mi się, że dzieje się to samo, co działo się w temacie sądów w poprzedniej kadencji, kiedy PiS tracił mocno na rzecz właśnie Kukiz'15 w tamtej kadencji. Dzisiaj Konfederacja jest takim Kukiz'15. Konfederacja rośnie, PiS-owi spada. Te ruchy pomiędzy tymi partiami istnieją. To są głównie wyborcy, którzy mają zdecydowanie prawicowe albo raczej prawicowe poglądy. Pytanie tylko jest na ile jest to sytuacja stała? A na ile jest chwilowa, tak jak było to 4 lata temu.