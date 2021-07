Solidarna Polska wbrew PiS? "Ziobryści" mogą zaskoczyć podczas głosowania nad wyborem RPO

Co to może oznaczać? Że nawet, jeśli to kandydat opozycji (a dziś również PiS) zostanie Rzecznikiem Praw Obywatelskich, to partia rządząca to zaakceptuje. Niektórzy twierdzą nawet nieoficjalnie, że Jarosław Kaczyński od początku był przygotowany na taki scenariusz.