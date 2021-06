Wybór RPO. Krucha większość PiS

Co na to opozycja? - Dziewięciu posłów od Jarosława Gowina dotrzymało słowa, to ważny gest. To pokazuje, że Jarosław Kaczyński nie ma większości we własnym klubie parlamentarnym i musi posiłkować się Konfederacją. Smutne, bo partia, która mówi o sobie, że jest wolnościowa, stała się przystawką PiS-u. Mogliśmy mieć rzecznika praw obywatelskich - profesjonalistę, ale niestety zwyciężyła opcja partyjna - komentuje na gorąco lider Koalicji Obywatelskiej Borys Budka.