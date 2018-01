Socjolog tłumaczy, dlaczego polskie kościoły pustoszeją

Badania wskazują, że z roku na rok liczba osób na niedzielnych mszach spada. Profesor Irena Borowik, socjolog i religioznawca, nie jest taką tendencją zdziwiona. W rozmowie z Wirtualną Polską tłumaczy, dlaczego odwracamy się od kościoła.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Coraz mniej Polaków chodzi do kościoła (PAP)

Instytut Statystyk Kościoła Katolickiego opublikował swoje najnowsze badanie religijności Polaków. W niedzielnych mszach uczestniczy 36,7 proc. katolików, czyli niecałe 10 milionów osób. To najniższy wynik w historii badań, które Instytut prowadzi od 1981 roku.

Piotr Barejka, Wirtualna Polska: Rekordowo niski wynik to zaskoczenie dla naukowców?

Prof. Irena Borowik, Uniwersytet Jagielloński: Po 1989 roku w polskim społeczeństwie nastąpiły bardzo istotne zmiany. Zmienił się nasz system wartości, wzorce świętowania - to odnosi się też do religii. Powolny i ciągły spadkowy trend utrzymuje się od wielu lat. Wpływ na to mają też coraz częstsze, nagłośnione w mediach odejścia do religii. Tutaj dużą rolę odegrał swego czasu Janusz Palikot, który głośno krytykował kościół.

Głównie od kościoła odwracają się ludzie młodzi. Dlaczego?

To ciekawy trend, że w młodym pokoleniu ten spadek jest bardziej znaczący, niż w populacji ogółem. Młodzi nastawieni są krytycznie nie tylko wobec doktryny, ale też wobec kościoła jako instytucji. Krytykują księży za to, że są hipokrytami, jeżdżą dobrymi samochodami i nie są nastawieni na pielęgnowanie ideałów. Poza tym współczesny świat oferuje młodym wiele alternatyw. Spotykają się z innymi wyznaniami i stosunkiem do religii. Porównują sytuacje w różnych krajach, wracają nowymi doświadczeniami. Przez to nabierają dystansu do polskiej, zamkniętej religijności.

Jeszcze większy spadek odnotowuje się wśród młodych kobiet. Nie akceptują one patriarchalnego modelu rodziny i stosunku do kobiet w kościele. Dlatego dystansują się wobec religii.

Czym zastępujemy wartości religijne? Karierą, pogonią za pieniądzem?

Samorealizacja uchodzi za jeden z bardzo ważnych aspektów duchowości, która często bywa traktowana jako konkurencyjna do religijności. Coraz bardziej cenimy swoją indywidualność. To szczególnie widoczne w grupie młodych ludzi, którzy poszukują własnej tożsamości.

Osoby niewierzące, zdystansowane do religii, tworzą też swoje wersje rytuałów. Śluby, pogrzeby czy imiona, w których nie ma odniesień do boga. Gdy nie ma religii uaktywnia się też manifestacja alternatywnych światopoglądów – na przykład racjonalizmu.

Jak socjologowie postrzegają relacje polskiej polityki i religii?

Kaczyński na Jasnej Górze mówił tak: "Nie ma w Polsce innej nauki moralnej niż ta, którą głosi kościół. Nawet gdyby ktoś miał wątpliwości, nie wierzył, ale był polskim patriotą, to musi to przyjąć, że nie ma Polski bez kościoła".

Ścisłe powiązanie religii z polityka zyskuje poparcie społeczne, to widać w sondażach. Można powiedzieć, że mają miejsce dwa procesy zwrotne: upolitycznienie katolicyzmu i ureligijnienie polityki. Tu występuje sprzeczność, bo cały czas w polskim społeczeństwie większość osób uważa, że kościół nie powinien mieć wpływu na politykę.

Sprzeczność występuje w jeszcze jednej kwestii: większość deklaruje, że jest wierząca, ale nie praktykuje.

Intensywności religijności jest zróżnicowana, tak zawsze było i będzie. Żeby wyobrazić sobie naszą religijność można użyć metafory i porównać polskie społeczeństwo do szerokiej drogi z chodnikami po obu stronach. Chodnik z jednej strony to spójna, mocna i konsekwentna religijność. Po drugiej stronie są różne formy niereligijności - ateizm, agnostycyzm - ich cechą wspólną jest dystans do religijności. Szosą pośrodku płynie główny nurt polskiego katolicyzmu, który można nazwać kulturowym albo ludowym. To nie jest osobista relacja z bogiem, ale nacisk na socjalizację religijną i zewnętrzne wyrażanie religijności. Po środku płyną ci, których religijność jest niekonsekwentna. Tych jest najwięcej. Uczestniczą okazjonalnie w praktykach religijnych, ale dla ich życia osobistego religia nie ma głębokiego znaczenia.

Są jakieś szanse, że spadkowy trend się odwróci?

Jakby była jakaś katastrofa (śmiech). Bardzo mocna pozycja kościoła wiąże się z katastrofalnymi dziejami polski. Splot tożsamości narodowej i religijnej w czasach zaborów, a potem oporu wobec państwa i ideologii komunistycznej – wszystko to sprawiało, ze kościół był taką opoką, która integrowała polskie społeczeństwo ponad wszelkim podziałami. Gdyby taka katastrofa historyczna nastąpiła, to ja myślę, ze ten trend mógłby się odwrócić.