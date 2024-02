Soboń znów przed komisją śledczą? Joński: "Biorę pod uwagę konfrontację"

- Do tej pory (na komisję śledzą ds. wyborów korespondencyjnych - przyp. red.) przychodzili politycy PiS-u, którzy mówili tylko "nie pamiętam", "nie przypominam sobie", "to nie ja". (...) Były prezes Poczty Polskiej powiedział nam, jak to wszystko wyglądało od kuchni. On dowiedział się z mediów, że Poczta ma je organizować. Kiedy przyszedł i chciał się spotkać z ministrem Sasinem, usłyszał, że on nie ma dla niego czasu - wskazał szef komisji śledczej.