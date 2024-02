Duda staje w obronie rolników. Udzielił wywiadu ukraińskim mediom

Ukraina w NATO? Duda: ogromnie na to liczę

W wywiadzie prezydent podkreślił także, że "Ukraina powinna odzyskać kontrolę nad wszystkimi swoimi międzynarodowo uznanymi terytoriami". - Włącznie - oczywiście - z okręgami ługańskim i donieckim i Krymem. To jest wzorcowa sytuacja, w której mówimy, że prymat prawa międzynarodowego został przywrócony, sytuacja wojenna została zakończona poprzez to, że rosyjskie wojska zostały zmuszone do wycofania się, albo że zostały wyparte z terytorium Ukrainy. To by dla mnie oznaczało rzeczywiście zwycięstwo Ukrainy - mówił Andrzej Duda.