Śnieżyce w kraju. Tak wyglądało Pomorze nocą

W nocy wystąpiły także intensywne opady śniegu. Można je było zaobserwować m.in. na Pomorzu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje, że pokrywa śnieżna na Pomorzu dochodziła do ok. 8 cm. W górach przekracza ona natomiast nawet 40 cm.

W nocy z soboty na niedzielę zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, z wyjątkiem północy, gdzie miejscami wystąpią słabe opady śniegu. Temperatura minimalna spadnie do minus 10 st. C na południowym wschodzie i minus 7 st. C na wschodzie. W kotlinach karpackich temperatura może spaść nawet do minus 15 st. C. Wiatr będzie słaby, na północy umiarkowany, z porywami na północnym wschodzie.