Zawieje i zamiecie. Uderzenie zimy w Polsce

Jak informuje IMGW, północna Europa oraz okolice Zatoki Biskajskiej są pod wpływem niżów, podczas gdy reszta kontynentu znajduje się pod wpływem wyżów. Nad Polskę z południowego zachodu nasuwa się wyż, którego centrum przemieszcza się znad południowych Niemiec nad Bałkany. Z północnego zachodu napływa chłodna masa powietrza pochodzenia arktycznego.

Zimowe warunki w Polsce

W sobotę przewidywane jest zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże, z opadami śniegu głównie we wschodniej części kraju. W Karpatach prognozowany jest przyrost pokrywy śnieżnej o ok. 5 cm. Temperatura maksymalna wyniesie od minus 3 st. C na południu i północnym wschodzie do 1 st. C na zachodzie i nad morzem. Wiatr na zachodzie będzie słaby, a na pozostałym obszarze umiarkowany, z porywami do 60 km/h.

W nocy z soboty na niedzielę zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, z wyjątkiem północy, gdzie miejscami wystąpią słabe opady śniegu. Temperatura minimalna spadnie do minus 10 st. C na południowym wschodzie i minus 7 st. C na wschodzie. W kotlinach karpackich temperatura może spaść nawet do minus 15 st. C. Wiatr będzie słaby, na północy umiarkowany, z porywami na północnym wschodzie.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo