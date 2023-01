Śnieżne uderzenie. IMGW wydał ostrzeżenia

"Miejscami na południowym wschodzie suma opadów deszczu do 15 mm. W Tatrach kolejny przyrost pokrywy śnieżnej do 10 cm" - wyjaśnia IMGW. We wtorek na termometrach zobaczymy maksymalnie od 3 do 6 st. C, a chłodniej znów będzie na Podhalu, bo około 1 st. C.