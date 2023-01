Zimy już nie będzie? Najnowsza prognoza mocno zaskakuje

- W ciągu dnia zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Więcej słońca zobaczymy na południu i południowym wschodzie, więcej chmur na zachodzie i północy. Możliwe są słabe opady deszczu na krańcach południowych. Na Podhalu może spaść do 5 cm śniegu, a w wysokich partiach Tatr - do 10 centymetrów. Temperatura maksymalna od 2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, około 5-6 stopni w centrum, do 8 stopni na południu kraju, w pasie od Górnego Śląska po Podkarpacie. Wiatr na wschodzie umiarkowany i dość silny, na zachodzie słaby i umiarkowany. Na południowym wschodzie porywy wiatru do 85 km/h - przekazała Małgorzata Tomczuk, synoptyk IMGW-PIB, prognozując poniedziałkową pogodę.