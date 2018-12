Śnieg i trzaskający mróz. Już za kilka dni pogoda się zmieni

Zgodnie z prognozami na wschodzie, południu, w centrum oraz lokalnie na północy spadł śnieg. Miejscami pokrywa sięga nawet 14-15 cm. Ostatnia noc była bardzo mroźna. Synoptycy przewidują jednak, że już za kilka dni to się zmieni.



W Krakowie na stacji w Balicach zanotowano –10 stopni, a w Nowym Sączu oraz Tarnowie –11 stopni. Najzimniej było w Zakopanem –13 stopni. Takie spadki temperatury spowodowane były napływem masy powietrza arktycznego oraz masą rozpogodzeń, które powodowały natychmiastowe wypromieniowanie ciepła do atmosfery.

Przed nami nuda w pogodzie . Na zdjęciach satelitarnych doskonale możemy zobaczyć pasmo chmur frontowych, które jeszcze zaznaczają się na wschodnich krańcach Polski i powoli odsuwają się dalej na wschód. Kraj w ciągu najbliższych dwóch dni dostanie się pod działanie niewielkiego klinu wyżowego większego układu znad południowych Niemiec. Oznacza to przede wszystkim stabilniejszą pogodę bez większych “wybryków”.

Dziś na przeważającym obszarze Polski zachmurzenie umiarkowane i duże. W wielu miejscach możliwe mgły i zamglenia. Bardzo punktowe i symboliczne opady spodziewane są na zachodzie i południowym zachodzie Polski. Na termometrach średnio od –4 stopni na południu Polski przez –2,-1 stopni w centrum oraz na północy i północnym wschodzie do 0 i +1 stopnia na zachodzie.

Wiatr niemal niewyczuwalny będzie delikatnie wiał z różnych kierunków. Noc z poniedziałku na wtorek przyniesie sporo przejaśnień na Kujawach oraz ziemi łódzkiej. Na zachodzie więcej chmur i opadów deszczu ze śniegiem oraz deszczu. Mróz na przeważającym obszarze Polski: Od –6, –7 stopni na północy i północnym wschodzie przez –4, –5 stopni w centrum do 0 i +2 stopni na zachodzie Polski.

Wtorek nadal z mgłami i zamgleniami w większości regionów. Punktowe opady możliwe niemal wszędzie. Z uwagi na ich charakterystykę, nie należą do tych, które idealnie daje się prognozować. Polska podzieli się także na cieplejszy zachód, gdzie temperatura dojdzie do 3 stopni oraz chłodny wschód i centrum, gdzie jeszcze zanotujemy spadki temperatur do wartości ujemnych.