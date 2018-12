Trudne warunki pogodowe w ośmiu województwach. Ostrzeżenia GDDKiA i IMGW

Intensywne opady śniegu i mżawki, błoto pośniegowe, śliskie nawierzchnie lub bardzo niskie temperatury w nocy - w kilku województwach będą trudne warunki atmosferyczne. W nocy na Śląsku i w Małopolsce może być nawet do -20 st.C.

W nocy wystąpi zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, głównie na południu kraju. Miejscami pojawią się słabe opady śniegu, jedynie na krańcach wschodnich okresami umiarkowane. Lokalnie wystąpi mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna będzie wynosiła od -8 st., -6 st. na południu do -3 st., -1 st. na północy kraju, tylko w rejonach podgórskich Karpat około -10 st., -12 st., a na południu Górnego Śląska i Małopolski lokalnie do -20 st. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunków południowych.