Snajper zaczaił się na Rosjan. Zabójcza celność na froncie

Ciężkie walki o Bachmut wciąż trwają, ale z dnia na dzień Rosjanie mają coraz więcej problemów. W obwodzie donieckim roi się od ukraińskich snajperów i dowodem na to jest najnowsze nagranie udostępnione przez agencję Reutera. Widać na nim dwóch żołnierzy Zełenskiego, którzy szukają najlepszego pomieszczenia w jednym z pokojów opuszczonego i zniszczonego przez działania wojenne budynku. Gdy snajper obrał pozycję, a następnie cel, padł zabójczy strzał, który wyeliminował wojskowego wysokiej rangi. Tego typu akcje, kiedy są zakończone sukcesem, zaburzają zbrojne działania agresorów, a także zmuszają Rosjan do opóźnienia operacyjnego, co skutecznie wykorzystują Ukraińcy.