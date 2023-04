Snajper tylko na to czekał. Rosjanie nie wiedzieli, co się dzieje

Zabójcze oko snajpera w Bachmucie. Do sieci trafiło nagranie, na którym widać, jak ukraiński strzelec wyborowy zaczaił się w opuszczonym budynku i zaczekał tam na Rosjan. W pewnym momencie grupa żołnierzy Putina zjawiła się na linii strzału snajpera i rozpętało się piekło. Zdezorientowani okupanci nie wiedzieli, co się dzieje. Tymczasem dalej padał strzał za strzałem, nie pozostawiając żadnych szans Rosjanom na przetrwanie. Ukraińcy w walkach o Bachmut robią wszystko, by utrzymać linię frontu. Śmierć czyha na rosyjskich okupantów na każdym kroku. Oprócz strzelców wyborowych w oknach, zdarza się, że obrońcy Kijowa wycofują się z poszczególnych terenów w mieście, wcześniej przygotowując kilkadziesiąt zasadzek, gdzie montują ładunki wybuchowe, a następnie detonują je, gdy mają pewność, że wróg złapał przynętę.