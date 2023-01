Snajper potrzebował minuty na grupę Rosjan. Zabójcza precyzja

Ukraińscy snajperzy nie mają litości dla rosyjskich żołnierzy. Do sieci trafiło nagranie prosto z celownika wyborowego strzelca, który otworzył ogień do okupanta w obwodzie donieckim. Na nagraniu widać grupę kilku żołnierzy Putina, próbujących uciec z linii walk. Z daleka wszystko jednak obserwuje ukraiński snajper, czekający na właściwy moment do naciśnięcia spustu broni. Noktowizor dokładnie wskazuje cel, dlatego nie ma mowy o chybionych strzałach. Najpierw pierwszy, a potem kolejnych kilka strzałów likwiduje ukrywających się z zaroślach rosyjskich żołnierzy. Okazuje się, że ze wszystkich wojskowych przeżył tylko jeden. Snajper bez litości dokańcza swoje zadanie i zgłasza meldunek przełożonemu. Cała akcja nie trwała dłużej niż minutę, co jest kolejnym bolesnym ciosem wymierzonym w armię Kremla w okolicach Bachmutu.