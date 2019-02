SN nadal chce od TSUE odpowiedzi. Przedstawił argumenty

Trybunał Sprawiedliwości UE spytał Sąd Najwyższy, czy po nowelizacji ustawy o sędziach nadal powinien zajmować się pytaniami prejudycjalnymi przesłanymi przez SN. Prezes Izby Pracy SN Józef Iwulski odpisał, że tak. I podał argumenty.

I dodał, że zmiany w prawie doprowadziły do "fikcji", z której wynika, że sędziowie nigdy nie przeszli w stan spoczynku i przez cały czas pozostawali w czynnej służbie, co jego zdaniem nie jest prawdą. Ich celem, jest w jego opinii również "uniemożliwienie wydania przez TSUE orzeczenia, zawierającego wykładnię prawa Unii co do zakresu stosowania go do obrony niezawisłości i niezależności sądów państw członkowskich".