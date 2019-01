TSUE odwołał rozprawę w sprawie pytań prejudycjalnych SN

Rozprawa ws. pytań prejudycjalnych była zaplanowana na 12 lutego. Jak wynika z informacji PAP, Trybunał Sprawiedliwości UE podjął decyzję o jej odwołaniu. Nie podaje jednak powodów swojej decyzji.

Pytania prejudycjalne, które zostały skierowane w sierpniu 2018 r. do TSUE, dotyczyły m.in. zasady nieusuwalności sędziów, wykładni przepisów prawa unijnego w kontekście przepisu ustawy o Sądzie Najwyższym, który uzależnia możliwość dalszego orzekania przez sędziego SN, który przekroczył 65. rok życia od zgody organu władzy wykonawczej, oraz wykładni przepisu dyrektywy unijnej zakazującego dyskryminacji ze względu na wiek.

Dwa pytania prejudycjalne do TSUE pod koniec listopada zeszłego roku skierował także Naczelny Sąd Administracyjny. Odnosiły się one do procedury odwoływania się od uchwał Krajowej Rady Sądownictwa, wyłaniających kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego.