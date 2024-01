Smog. Jakość powietrza 22 stycznia. Jeden rejon "świeci na czerwono"

Pył zawieszony PM 10 jest mieszanką cząsteczek, których średnica nie przekracza 10 mikrometrów. Jest on równie niebezpieczny dla zdrowia, co pył PM 2,5 - w jego składzie mogą bowiem znaleźć się rakotwórcze metale ciężkie. Jak wskazuje WHO, dobowa norma stężenia PM 10 wynosi 50 mikrogramów na metr sześcienny.