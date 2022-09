PM 10 i PM 2,5 - normy. Czym są pyły zawieszone w smogu

Pył zawieszony PM 2,5 - normy

Pył PM 2,5 uznawany jest za najgroźniejszy dla zdrowia człowieka. Przede wszystkim dlatego, że jest bardzo drobny, przez co bez trudu przedostaje się do układu oddechowego i krwioobiegu. Jego średnica nie przekracza 2,5 mikrometra. Źródłem powstawania pyłów zawieszonych PM 2,5 są przede wszystkim spaliny samochodowe. Cząsteczki te powstają też w wyniku spalania paliw i reakcji chemicznych zachodzących w atmosferze. Pożary lasów również przyczyniają się do pojawienia się w powietrzu PM 2,5. Cząstki te są także główną przyczyną występowania smogu.