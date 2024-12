Nowatorska broń Ukraińców nagrana w akcji. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy opublikowała nagranie z ataku na rosyjskie okopy w obwodzie donieckim. Na nagraniu można zauważyć, że żołnierze gen. Syrskiego użyli termitu, który był podczepiony do bezzałogowca i został wysłany nad okopy przeciwnika. Tego typu rodzaj broni został nazwany przez Kijów "smoczym dronem", co nawiązuje do palącego się termitu podczas ataku, który na pierwszy rzut oka kojarzy się z "zianiem ogniem". Ukraińskie dowództwo wojskowe podkreśla, że wykorzystanie "smoczych dronów" jest zgodne z prawem międzynarodowym, a ich celem są wyłącznie obiekty wojskowe. Jednak efekt psychologiczny tej broni jest nie do przecenienia. Zniszczenia wywołane przez termit są dramatyczne i sieją postrach w szeregach przeciwnika. Eksperci wojskowi oceniają, że zastosowanie takich technologii jest przykładem asymetrycznego podejścia do konfliktu, w którym strona teoretycznie słabsza wykorzystuje kreatywność i nowoczesne technologie, aby skutecznie przeciwstawić się bardziej liczebnemu wrogowi.