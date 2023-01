Śmiertelny wypadek. Kompletnie pijany wiózł niepełnosprawną kobietę

Kierowca busa był kompletnie pijany. Badanie alkomatem wykazało ponad 2,6 promila w jego organizmie. Po tym jak 49-latka wypisano ze szpitala, trafił on do policyjnego aresztu, po czym doprowadzono go do prokuratury. Tam usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym w stanie nietrzeźwości.