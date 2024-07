"Śmiercionośny kwartet". Jest ostrzeżenie z Wielkiej Brytanii

George Robertson został wybrany przez nowego premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera do przeprowadzenia strategicznego przeglądu obronnego. Przegląd ma rozpocząć się we wtorek. Jego celem jest dokładne zbadanie i ocena wyzwań, z jakimi brytyjskie siły zbrojne mogą się zmierzyć w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. Wyniki mają następnie posłużyć do określenia kierunku, w jakim powinny rozwijać się siły zbrojne, aby sprostać wyzwaniom.