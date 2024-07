Usiłował przepłynąć Dniestr. "Paszport w plastikowej torbie"

Tysiące mężczyzn uciekło do Mołdawii

Ok. 23,5 tys. Ukraińców przybyło do Mołdawii, omijając przejścia graniczne, od 24 lutego 2022 r. do 31 maja 2024 r. – podała 10 lipca mołdawska sekcja Radia Wolna Europa, powołując się na dane straży granicznej.