Śmierć policjantki i jej synka. Prokuratura umarza śledztwo

"Nikt jej nie zmuszał". Przesłuchano 97 świadków

Prok. Woźniak wskazała, że postępowanie ws. śmierci 9-latka umorzono "wobec śmierci sprawcy", a śledztwo w części dotyczącej doprowadzenia funkcjonariuszki do samobójstwa nie wykazało, by ktokolwiek przyczynił się do targnięcia się przez nią na swoje życie. - Nikt jej nie zmusił ani nie doprowadził poprzez jakieś działania, np. namowy lub udzielenie pomocy, do popełnienia samobójstwa – zaznaczyła.