Śmierć Polaka w Plymouth. Polityk Kukiz '15 prosi prezydenta o dzień żałoby narodowej

- To, co się stało na oczach kamer w Wielkiej Brytanii, to kolejne morderstwo, kolejne zabicie człowieka. W najbardziej okrutny sposób, bo już za czasów rewolucji francuskiej ucinano głowy, a nie głodzono człowieka na śmierć - mówił w programie "Sygnały Dnia" w radiowej Jedynce Jarosław Sachajko, do niedawna poseł Koalicji Polskiej - PSL - Kukiz '15, obecnie niezrzeszony.