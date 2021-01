Śmierć Polaka w Afryce. Pytania o przyczyny i problem ze sprowadzeniem ciała do kraju

O sprawie informuje Polsat News w programie "Interwencja". Chodzi o 23-letniego Radosława z Krakowa, który zdecydował się na wyjazd do Afryki. Poleciał do pracy w restauracji w Sierra Leone.

- Jak powiedzieli mi, że Radek nie żyje… Ubrali mnie w kombinezon jak kosmitę i zobaczyłem Radka na łóżku, to zamknąłem mu oczy… Był bardzo zimny, wskazywało to na, że zmarł wiele godzin wcześniej. A to trzymanie mnie w nieświadomości oceniam jako próbę wyciągnięcia pieniędzy do ostatniej chwili – powiedział w rozmowie z Polsat News Tomasz Łapiński, były menadżer restauracji w Sierra Leone.