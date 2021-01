Rosja. Aleksiej Nawalny publikuje nowe nagranie. Kolejne apele ws. uwolnienia opozycjonisty

Aleksiej Nawalny został zatrzymany po tym, jak przyleciał do Moskwy. Doszło do tego tuż po tym, jak przeszedł kontrolę paszportową. Rosyjski opozycjonista do kraju wrócił z Niemiec, gdzie był leczony po próbie otrucia, za które obwinia Kreml. Następie Nawalny miał zostać przewieziony na komisariat pod Moskwą, gdzie odmówiono mu dostępu do adwokata.

Wniosek o areszt dla Aleksieja Nawalnego

- Nie rozumiem, co się dzieje. Minutę temu wyprowadzono mnie z celi na spotkanie z adwokatami. Przyszedłem tutaj, a tu odbywa się posiedzenie sądu. Jacyś ludzie nagrywają to na kamery, ktoś siedzi na sali - relacjonował Nawalny. Rosyjski przywódca opozycji dodał, że doszło do demonstracyjnego lekceważenia obowiązujących przepisów. - To, co się tutaj odbywa, jest niemożliwe - komentował.