Rosja. Aleksiej Nawalny zatrzymany w Moskwie. Andrzej Duda apeluje, szef MSZ potępia

Aleksiej Nawalny wrócił do kraju z Niemiec. Chwilę po tym, jak jego samolot wylądował na lotnisku w Moskwie, rosyjski opozycjonista został zatrzymany. Stało się to w momencie, gdy przechodził kontrolę paszportową. Powodem ma być zawieszenie warunków odbywania kary sprzed pięciu lat. Nawalny ma przebywać w areszcie do decyzji sądu. Sam opozycjonista już po wylądowaniu mówił, że nie boi się powrotu.