Aleksiej Nawalny zatrzymany na lotnisku w Moskwie. Morawiecki: Apeluję do władz Rosji o uwolnienie zatrzymanego

"Zatrzymanie Aleksieja Nawalnego to kolejna próba zastraszenia demokratycznej opozycji w Rosji" - napisał na swoim Twitterze premier Mateusz Morawiecki.

I podkreślił, że niezbędna jest "szybka i jednoznaczna reakcja na poziomie. "Poszanowanie praw obywatelskich stanowi podstawy demokracji. Apeluję do władz w Rosji o natychmiastowe uwolnienie zatrzymanego" - stwierdził premier.

Samolot, którym Aleksiej Nawalny wracał do ojczyzny, wylądował w Moskwie, jednak nie na tym lotnisku, na którym miał robić to pierwotnie. Port lotniczy Wnukowo tuż przed rozpoczęciem lądowania nie wyraził na nie zgody, dlatego piloci zostali zmuszeni do lądowania na innym lotnisku.