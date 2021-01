Aleksiej Nawalny w Rosji. Powrót opozycjonisty skomentował Donald Tusk

"Nawalnego nie złamali trucizną, nie złamią go więzieniem. Niech nasza solidarność będzie jego siłą" - napisał na Twitterze Donald Tusk.

Aleksiej Nawalny powrócił z Berlina do Moskwy. Jednak jego samolot przekierowano na lotnisko zapasowe. Wcześniej miał on wylądować w porcie lotniczym Wnukowo. Doszło jednak do zmiany.