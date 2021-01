Śmierć Pawła Adamowicza. Owsiak: to jest rzecz najbardziej bulwersująca

- Ten język (nienawiści - red.) ma się dobrze. Najgorsze jest to, że ten jest język używany przez wszystkich. Ja też nie jestem od tego wolny, że momentami ponosi mnie - powiedział w programie "Newsroom" Jerzy Owsiak, komentując słowa Magdaleny Adamowicz. Żona zmarłego prezydenta Gdańska stwierdziła, że nie odrobiliśmy lekcji walki w nienawiścią. Owsiak przyznał, że nawet podczas posiedzeń Sejmu padają słowa, które nie powinny paść. - Robi to elita - dodał. Podkreślił, że przez dwa lata od śmierci Pawła Adamowicza powinniśmy wiedzieć więcej. - To jest rzecz najbardziej bulwersująca. Dwa lata to jest czas, kiedy zazwyczaj wszelkiego rodzaju wątpliwości powinny zostać rozwiązane lub przynajmniej zbliżać się do końca - powiedział. Dodał, że nikt do tej pory nie zwrócił się do WOŚP jako organizatora tego finału.

