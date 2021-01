Śmierć Pawła Adamowicza. Jurek Owsiak wspomina wydarzenia sprzed 2 lat

W czwartek mija druga rocznica tragicznej śmierci Pawła Adamowicza. Prezydent Gdańska zmarł wskutek ran kłutych odniesionych podczas finału WOŚP. - Dosłownie godzinę po ataku na prezydenta wiedzieliśmy, że Paweł Adamowicz umiera. Nasi lekarze natychmiast połączyli się z kolegami w Gdańsku i te wiadomości przekazywane do nas były bardzo rzeczowe, ale równie tragiczne. Mówiono, że chyba pan prezydent nie ma szans i z tą wiadomością ja wychodzę do studia i wiem, że przede mną 4 godziny prowadzenia WOŚP, która jest niesamowicie rozkręcona - mówił w programie "Newsroom" WP Jurek Owsiak. Szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przyznał, że dla niego najcięższym momentem było za każdym razem schodzenie z anteny. - Każde takie zejście z wizji to było nasłuchiwanie wiadomości z Gdańska - dodał Owsiak.

