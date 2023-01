Śmierć noworodka na działkach. Są wyniki sekcji zwłok

Jak informowali wówczas śledczy, wstępnie wykluczono, by do śmierci dziecka przyczyniły się osoby trzecie lub, by doszło do jakichś zaniedbań ze strony rodziców. Oboje dorośli byli trzeźwi, a matka noworodka zadzwoniła na numer alarmowy i podjęła próbę ratowania dziecka, kiedy zauważyła, że potrzebuje ono natychmiastowej pomocy.