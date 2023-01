Dramat w Argentynie. Zawalił się dach, zginęło czterech braci

O przyczynienie się do tragicznej śmierci dzieci oskarżono Daniela Lopeza, właściciela domu, a zarazem partnera Pameli Nisi, matki chłopców. Miał on na płaskim dachu składować tony gruzu. Do domu Lopeza rodzina przeprowadziła się zaledwie dwa tygodnie przed dramatem. Mężczyzna planował rozbudowę domu i składowisko na dachu zrobił zaledwie kilka godzin przed zawaleniem.