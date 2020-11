Śmierć Magdaleny Żuk. Przełom? Na to czekali śledczy

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu na wniosek Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze w czerwcu tego roku przedłużyła śledztwo ws. śmierci Magdaleny Żuk do końca grudnia. Strona polska bardzo długo czekała na protokół z sekcji zwłok młodej Polki. Jak informuje onet.pl, został on przekazany dopiero we wrześniu.