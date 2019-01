Śmierć lekarza po 24-godzinnym dyżurze. Śledztwo umorzono

Prokuratura podjęła decyzję ws. śmierci chirurga ze szpitala we Włoszczowie. Sprawa została umorzona. Ustalono, że lekarz, który zmarł po 24-godzinnym dyżurze, był ratowany prawidłowo i szpital nie zawinił.

- Zebrany materiał dowodowy nie wykazał nieprawidłowości w leczeniu pokrzywdzonego, ani nieprawidłowości w działaniu osób odpowiedzialnych za BHP w szpitalu we Włoszczowie – powiedział Daniel Prokopowicz, rzecznik kieleckiej prokuratury okręgowej.

Na włoszczowskim Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, gdzie kolejny tego dnia dyżur miał rozpocząć chirurg, nie było stałego lekarza i jego obowiązki wykonywały osoby z innych oddziałów. Śledczy uznali jednak, że mimo to opieka nad pacjentami przebiegała prawidłowo. 59-letni lekarz zmarł po przepracowaniu 24 godzin.

W szpitalu były problemy z grafikiem

Do zdarzenia doszło we wrześniu 2017 r. Lekarz z włoszczowskiego szpitala zasłabł przed wyznaczonym dyżurem na SOR. Po podjętej reanimacji został przewieziony do szpitala w Końskich, gdzie zmarł na stole operacyjnym. Powodem był zawał serca.