Były działacz PiS zabił człowieka na pasach. Usłyszał prokuratorskie zarzuty

Grzegorz Z. były działacz PiS z Sejn, usłyszał w prokuraturze zarzut spowodowania wypadku, w którym zginął 69-letni mężczyzna. Grozi mu do 8 lat więzienia. Początkowo śledczy twierdzili, że winny był pieszy, który wtargnął na jezdnię. Dopiero po interwencji posła Krzysztofa Brejzy prokuratura zajęła się sprawą na nowo.

Wobec 69-letniego mężczyzny podjęto działania ratunkowe. Lotnicze pogotowie ratunkowe przetransportowało go do Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy. Tam niestety zmarł.

Sprawą zajęła się w ubiegłym roku prokuratura w Chodzieży, ale skierowała do sądu wniosek o umorzenie postępowania. Pierwotnie uznano, że to przechodzień wtargnął na jezdnię i to on ponosi całkowitą winę. Do wniosku śledczych przychylił się również sąd i działacz PiS nie usłyszał żadnych zarzutów.