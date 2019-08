Śmierć Dawida Kosteckiego. Prokuratura dementuje medialne doniesienia

Dawid Kostecki i jego tajemnicza śmierć budzą niemałe kontrowersje. Pojawiają się nowe doniesienia m.in. o śladach na szyi zmarłego sportowca. Głos w tej sprawie zabrała prokuratura.

"Gazeta Wyborcza" podała, że na ciele Dawida Kosteckiego odkryto dwa małe ślady nakłucia na szyi. Tak ma wynikać ze służbowej notatki prokuratora Wojciecha Kapuścińskiego, do której dotarła "GW".

Co więcej, Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga wydała komunikat w tej sprawie. Czytamy w nim, że 2 sierpnia 2019 roku na terenie Aresztu Śledczego Warszawa-Białołęka czynności procesowe przeprowadzali równocześnie dwaj prokuratorzy.

"To właśnie prokurator uczestniczący w sekcji zwłok oraz lekarz uczestniczący oględzinach na miejscu ujawnienia zwłok wskazywali na obecność niewielkich zmian skórnych w obrębie szyi zmarłego" - informuje prokuratura.

Po sekcji sporządzono opinię, z której wynika, że "do zgonu Dawida Kosteckiego doszło w wyniku ucisku pętli zawiązanej przez denata na szyi".

Z kolei Służba Więzienna informuje, że w 2019 r., do dnia dzisiejszego, odnotowano 13 samobójstw. "W 2008 roku było 39 samobójstw, w 2009 - 40, w 2010 – 31. Od 2011 roku samobójstw odnotowuje się ok. 15-25 rocznie. Polska znajduje się w czołówce krajów europejskich, w których dochodzi do najmniejszej liczby zgonów spowodowanych targnięciem się na życie" - czytamy w komunikacie.