Mają nagranie. Śledczy znają wizerunek zabójcy żołnierza

Moment ataku na 21-letniego żołnierza 1. Brygady Pancernej został nagrany na kamerach Straży Granicznej - podaje "Rzeczpospolita". "Moment ataku na 21-letniego szeregowego Mateusza Sitka, który został raniony nożem przymocowanym do kija, kiedy zbliżył się do zapory, by załatać w niej wyrwę, utrwaliły kamery Straży Granicznej umieszczone na masztach" - czytamy.