Wojsko ma strzelać na granicy? Są wyniki sondażu

Jak donosi wtorkowa "Rzeczpospolita" aprobatę dla użycia broni wyrażają przede wszystkim mężczyźni (88 proc.), osoby co najmniej 50-letnie (90 proc.) i mieszkający w małych miastach (91 proc.).

Z badania wynika, że najbardziej skłonne do wyrażenia zgody na strzelania do migrantów są osoby wierzące, ale praktykujące nieregularnie (93 proc.). Ponadto to osoby, które w ostatnich wyborach parlamentarnych głosowały na Konfederację (94 proc.) lub PiS (88 proc.).