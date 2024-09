Słychać chrobotanie w ścianie. Szczury grasują na zakopiańskim osiedlu

Plaga szczurów w Zakopanem. Mieszkańcy są zrozpaczeni

- TBS odsyła nas do prywatnej firmy, za której usługi już płacimy. Wykłada ona co dwa tygodnie trutki, ale najwyraźniej to nic nie daje. Widać szczury się na to już uodporniły - tłumaczy jedna z mieszkanek bloku.