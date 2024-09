Haniebne słowa biskupa. "Dziesięciu musi stracić życie"

"Chrześcijaństwo z natury swej jest przeszkodą dla każdej ideologii. Drastycznym przykładem tego zjawiska była ideologia nazistowska (...) Podobnie działali Sowieci (...) Dzisiaj serca ludzkie kolonizuje nowa ideologia, którą najogólniej można nazwać neomarksizmem (...) Ideologia neomarksistowska występuje pod nową flagą i nowymi symbolami, charakteryzuje się tym, że szczęście ludzkości upatruje w nowych, wymyślanych prawach, np. w prawie do zabijania człowieka w początkach jego życia; w prawie pozyskiwania życia kosztem życia innych (na tym polega procedura in vitro, w wyniku której, aby mógł narodzić się jeden człowiek, to dziesięciu musi życie stracić; to są dane medyczne); tym nowym ideologicznym prawem jest nazywanie związków dwóch panów czy pań małżeństwem i przyznawanie im prawa do adopcji dzieci" - tak brzmi fragment homilii, którą wygłosił bp Wiesław Szlachetka w niedzielne popołudnie 1 września przy Pomniku Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku.