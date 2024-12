Służby szukały Romanowskiego w klasztorze. Terlikowski: Nie tylko "zbrodnia"

W grudniu w jednym z klasztorów doszło do przeszukania, w celu ustalenia miejsca pobytu poszukiwanego posła Marcina Romanowskiego. Przeszukanie tego miejsca to klasyczny przykład tego, o czym Charles-Maurice de Talleyrand określał mianem "to gorzej niż zbrodnia – to błąd".

Święta Bożego Narodzenia upłynęły - jeśli chodzi o przestrzeń informacyjną w Kościele - pod znakiem informacji o przeszukaniu przez służby klasztoru dominikanów w Lublinie. Ujawniony został list prowincjała dominikanów o. Łukasza Wiśniewskiego do przełożonego Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich, w którym opisana została ta sytuacja.

"Dokładnego przeszukania obiektu klasztornego wraz z częścią mieszkalną braci, które trwało ok. dwóch godzin, dokonało sześciu policjantów w kominiarkach. W trakcie przeszukania policjanci fotografowali nasze pomieszczenia klasztorne, w tym cele zakonne. W tym czasie nad klasztorem latały policyjne drony. Sprawa jest zaskakująca, gdyż nikt z braci z Klasztoru lubelskiego nie zna p. Romanowskiego i nigdy z nim nie rozmawiał. Pan Romanowski nie ma też jakiegokolwiek związku z Klasztorem lubelskim - tłumaczono.

"Jednocześnie w czasie, kiedy dokonywano przeszukania, w mediach była już podawana informacja, że p. Romanowski przebywa na terenie Węgier, gdzie otrzymał azyl polityczny. Przeszukanie jest czymś bezprecedensowym. Bulwersującym jest fakt, że podejrzewano braci o ukrywanie człowieka poszukiwanego listem gończym. Niezrozumiałe jest również podejmowanie działań przez policję w sytuacji, gdy publicznie podawano do wiadomości, że służby znają faktyczne miejsce przebywaniu p. Romanowskiego" - napisał o. Wiśniewski.

Warto też zwrócić uwagę, że - zgodnie z konkordatem - budynki klasztorne mają szczególny, jako miejsca kultu, charakter.

"Miejscom przeznaczonym przez właściwą władzę kościelną do sprawowania kultu i grzebania zmarłych Państwo gwarantuje w tym celu nienaruszalność" - stanowi artykuł 8, ustęp 3 Konkordatu.

I choć w ustępie 5. znajduje się zastrzeżenie, że pewne działania można podejmować, to dotyczą one ściśle określonych wyjątków. "Władza publiczna może podjąć niezbędne działania w miejscach określonych w ustępie 3. także bez uprzedniego powiadamiania władzy kościelnej, jeśli jest to konieczne dla ochrony życia, zdrowia lub mienia" - czytamy w dokumencie.

I aż trudno nie zadać pytania, czy służby uprzedziły stosowne władze kościelne o działaniach, a jeśli nie, to czyje życie, zdrowie lub mienie było zagrożone?

Kuriozalne tłumaczenia prokuratury

Odpowiedź na tak postawione pytanie jest oczywista: takiego zagrożenia nie było. A jeśli uważnie wczytać się w oświadczenie prokuratury, to nie było także żadnych powodów, by przeszukanie przeprowadzić.

"W dniu 18 grudnia 2024 r. do Prokuratury Krajowej wpłynęła informacja, iż poszukiwany Marcin Romanowski przebywa w Klasztorze Św. Stanisława OO. Dominikanów w Lublinie. Z informacji tej wynikało, iż podejrzany miał być widziany w tym klasztorze "w ubiegłą niedzielę". Informacja dotyczyła konkretnej celi, w której miał przebywać Marcin Romanowski, oraz zawierała opis zmian w jego wyglądzie" - czytamy w oświadczeniu prokuratury.

I nie, to nie jest fejk. Oni naprawdę napisali, że w czwartek przeprowadzili przeszukanie, bo w środę, ktoś im powiedział, że w niedzielę w jednej z cel siedział przebrany Marcin Romanowski. I nikomu nie przyszło do głowy, żeby nie tylko sprawdzić konkordat, ale nawet, żeby zastanowić się, czy doniesienie to ma ręce i nogi.

Nikt nie zadał sobie pytania, jak można zobaczyć przebranego Romanowskiego (swoją drogą prokuratorzy chyba za bardzo naoglądali się memów) w celi, skoro ta objęta jest klauzurą (no, chyba że prokuratorów poinformował jakiś dominikanin) i nie mają do niej generalnie dostępu przypadkowi ludzie.

Nikt nie zastanawiał się też, jak osoba zgłaszająca miałaby się dowiedzieć o obecności Romanowskiego w klasztorze, skoro miał on się ukrywać w celi. Dominikanie - i to także mógłby sprawdzić prokurator - raczej nie słynęli i nie słyną ze wsparcia dla Suwerennej Polski, i naprawdę nie widać powodów, żeby to akurat u nich miał ukrywać się Romanowski.

I naprawdę nie trzeba mieć szczególnej wiedzy o Kościele i Polsce, żeby to ustalić. Nie jest też tajemnicą, że akurat ten zakon jest niezwykle demokratyczny, rozdyskutowany i że jest ostatnim miejscem, gdzie można się ukryć. Poseł Romanowski, jako człowiek dobrze osadzony w Kościele, doskonale o tym wiedział.

Jak ośmieszyć prokuraturę i stracić katolickich wyborców

I jedno z dwojga: albo prokurator prowadzący tę sprawę specjalnie mądry nie jest i uwierzył w głupi żart (co powinno skłonić jego przełożonych do zdjęcia go z tej sprawy) albo prokuratura za idiotów ma obywateli, co powinno skłonić jej przełożony do zmiany składu i odpowiedzialnych. W obu przypadkach tak tej sprawy zostawić nie można. No, chyba że rzeczywiście chciano stracić katolickich wyborców i pokazać, że narracja PiS o "opiłowywaniu katolików" jest prawdziwa. Jeśli tak to gratuluje kursu na przegrane dla Rafała Trzaskowskiego wybory.

Dlaczego? Odpowiedź jest prosta. Nie trzeba mieć nie wiadomo jakiej wiedzy o Polsce i Kościele, żeby wiedzieć, że dominikanie mają wizerunek tych najbardziej liberalnych w Kościele. Ludzie, którzy chodzą do ich kościołów, często głosowali na obecną koalicję, i z pewnością nie są - w zasadniczej części - wielbicielami PiS (nawet jeśli jakaś część na nich głosowała).

Uderzenie akurat w nich jest więc klasycznym strzałem w stopę. Swoją, a nie Kościoła. I nie PiS-u.

Jeśli Koalicja Obywatelska chce pozbawić Rafała Trzaskowskiego głosów nawet krytycznych wobec PiS katolików, to prokuratura jest na dobrej drodze, żeby się do tego przyczynić. PiS - i trudno się temu dziwić - tego nie odpuści, a kuriozalne tłumaczenia prokuratury krajowej tylko mu w tym pomogą.

Gang Olsena nie jest groźny

Jeśli nic się w tej sprawie nie wydarzy, jeśli nie pojawi się sensowne wyjaśnienie działania, albo nie pojawią się konsekwencje dla osób, które w tej sprawie nadużyły prawa, to pozostanie wniosek, że Koalicja Obywatelska chce takimi działaniami pokazać, że może pewne rzeczy zrobić i będzie je robić, niezależnie od prawa. Metoda zastraszania jednak - i to trzeba powiedzieć zupełnie jasno - na Kościół działa bardzo słabo.

Dlaczego? Powody są przynajmniej dwa. Po pierwsze jest on instytucją długiego trwania, przetrwał nie takie szykany i prześladowania, a wciąż żyją jeszcze ludzie, którzy pamiętają komunę i to, jak wówczas traktowano Kościół.

Ale jest i drugi powód.

Zastraszanie, jeśli ma byś skuteczne, nie może prowadzić do ośmieszenia zastraszającego. A tak jest w tym przypadku.

Opowieść o przebranym i ukrywającym się w celi Romanowskim i informacja, że prokuratura szukała go tam, gdy on był już na Węgrzech (i sam o tym informował), ośmiesza prokuraturę. Ba, pokazuje ją jako gang Olsena.

I właśnie dlatego trudno tu uciec od twierdzenia Talleyranda. Jeśli miała to być "zbrodnia", to okazała się ona głównie potężnym błędem. Romanowski i tak wywiódł w pole służby, nic nie wskazuje na to, by ukrywał się u dominikanów, a Kościoła w ten sposób zastraszyć się nie da.

Straci na tym Koalicja Obywatelska i Rafał Trzaskowski. Jeśli ktoś odniósł z tego "genialnego" posunięcia prokuratury korzyści, to z całą pewnością PiS i ta część Kościoła, która przekonuje, że z tą władzą nie da się rozmawiać.

I takie są owoce lubelskich działań prokuratury.

Tomasz P. Terlikowski dla Wirtualnej Polski