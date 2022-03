Służba Bezpieczeństwa Ukrainy: Zamieszki wśród rosyjskich wojskowych. Niepokorni trafiają przed pluton egzekucyjny

"Stalinowskie metody"

"Putin nie wierzy we własną armię i ucieka się do stalinowskich represji. Nie uchroni go to jednak przed zamieszkami, które już zaczęły się pojawiać wśród rosyjskich wojskowych. Opowiadają o tym więźniowie podczas przesłuchań przez SBU. Twierdzą oni, że dowództwo armii wznowiło praktykę "plutonów egzekucyjnych" - oddziałów, które podążają za głównymi siłami rosyjskimi i zabijają tych, którzy chcą uciec" - podała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy w oświadczeniu zamieszczonym w sobotę na swoim kanale Telegram.