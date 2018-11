Słupsk: sędziowie zażądali wykluczenia niemal wszystkich sędziów KRS. "Chcemy im oszczędzić oskarżeń o nepotyzm i kolesiostwo"

Słupscy sędziowie złożyli wnioski o wyłączenie 14 z 15 sędziów KRS, którzy mieliby opiniować ich kandydatury do awansu. Powód? Chcą - jak twierdzą - oszczędzić im oskarżeń o nepotyzm i popieranie "kolesi".

Sędziów członków Krajowej Rady Sądownictwa wybrał Sejm, ale kandydatury 14 z 15 z nich zgłosili sędziowie. Niestety, nazwiska sędziów, którzy podpisali się na listach poparcia dla kandydatów utajniono. Resort sprawiedliwości - mimo wyroku sądu administracyjnego - nie ujawnił tych list do dzisiaj. Stąd pomysł słupskich sędziów - o którym informuje onet.pl. Postanowili oni złożyć wnioski o wykluczenie 14 z 15 sędziów członków KRS z udziału w opiniowaniu ich kandydatur do awansów.

- Chcemy zawalczyć choć o cień bezstronności i uniemożliwić Radzie działania, które mogą być jakąś próbą spłaty towarzyskich czy rodzinnych długów - podkreśla rozmówca portalu onet.pl. Sędzia przypomina, że wśród kandydatów, których oceną ma zająć się KRS jest sędzia rejonowy Andrzej Michałowicz. Został on w ubiegłym roku powołany przez ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę na prezesa słupskiego Sądu Okregowego. Tymczasem żona sędziego jest członkinią Krajowej Rady Sądownictwa. Sędzia Michałowicz, w rozmowie z Radiem Gdańsk przyznał się do tego, że zgłosił kandydaturę swojej żony do KRS. Pytany dlaczego wybrał żonę, a nie innego sędziego, odpowiedział, że "miał do tego prawo, a decyzja jest jego prywatną sprawą".