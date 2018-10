Jest decyzja szefa nowej KRS. "Zastosujemy się do decyzji TSUE"

Krajowa Rada Sądownictwa wstrzymuje działania ws. nowych sędziów. Co to oznacza? Nowe KRS nie wezwie na przesłuchania kolejnych kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego. Jak zapowiada szef Rady, KRS zastosuje się do postanowienia Trybunału Sprawiedliwości UE.

Sędzia Leszek Mazur o decyzji TSUE (Agencja Gazeta)

19 października Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej podjął decyzję o zastosowaniu środków tymczasowych w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym. Nakazał zawieszenie obowiązywania zaskarżonych przepisów. Chodzi o kwestię stanu spoczynku najstarszych sędziów i przywrócenie ich do pracy.

Sprawa decyzji TSUE ma być tematem rozmów na najbliższym posiedzeniu KRS. - Nasza sytuacja, jeśli chodzi o jeden z tych organów państwa, do którego skierowane jest to postanowienie, jest o tyle komfortowa, że z naszej strony wystarczające jest zaniechanie działań. Jest tam oczekiwanie takie, żeby wstrzymać procedurę powoływania sędziów SN - powiedział przewodniczący nowej Krajowej Rady Sądownictwa sędzia Leszek Mazur w rozmowie z PAP.

Jak tłumaczy sędzia Mazur, kolejnym krokiem Rady powinno być podjęcie uchwały o wezwaniu kandydatów na sędziów na spotkania z zespołami oceniającymi kandydatury.

- Nie będziemy nikogo wzywać i nie będziemy nic robić i w ten sposób zastosujemy się do postanowienia TSUE. Jak oczekuje się od nas żebyśmy wstrzymali działania, to je wstrzymujemy, czyli nic nie robimy - dodał szef nowej KRS.

To jednak nie wszystko. Sędzia Mazur podkreśla, że "Rada zastosuje się do decyzji TSUE, nie zajmując też stanowiska w formalny sposób, co zawsze daje później asumpt do krytyki".

TSUE upomina

Tymczasem Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przypomina, że postanowienie ws. środków tymczasowych powinno być wykonane natychmiast. Taką informację podało RMF FM. Chodzi o przywrócenie stanu sprzed wejścia w życie ustawy o SN.

Polska ma miesiąc czasu na przedstawienie raportu z wykonania tego postanowienia TSUE. Jednak unijny Trybunał zaznacza, że jego wykonanie powinno się odbyć "natychmiast".

Co dalej? Polska ma przed sobą dwa rozwiązania. Może uznać pierwszeństwo postanowienia TSUE - tego domagała się I Prezes SN Małgorzata Gersdorf, która wezwała sędziów SN do powrotu. Innym wyjściem jest zmiana ustawy o Sądze Najwyższym.